Какая зарплата, такие и врачи - Чем коррупция в больницах грозит пациентам

Сегодня, 14:06

46-летний главврач Пензенского онкодиспансера приговорен к 5 годам лишения свободы за взятку.

Одной из самых больших проблем России является коррупция, приносящая страдания многомиллионному населению России, и не редкость, когда последствиями может стать смерть. Именно поэтому коррупция в области здравоохранения - самая страшная, поскольку от этого зависит жизнь пациентов, а порой и целых городов.

Накануне был осужден и приговорён главврач Пензенского онкодиспансера, создававший «нужные» условия двум фармацевтическим компаниям. Всего за два года, взяточник получил 1,6 млн рублей за помощь в заключении контрактов на поставку препаратов. Однако стоит вопрос о качестве поставляемых препаратов, и почему так боялись конкуренции те компании.

Одной из причин повальной коррупции в медицине, безусловно, является оплата труда врачей. Для примера, достаточно посмотреть на средний уровень зарплаты врачей в той же Пензенской области, который составляет 40 000 рублей и может варьироваться в зависимости от форм собственности и направления специализации врача. К сожалению, в России так сложилось, что какая зарплата, такие и врачи. Искоренить проблему взяточничества в стране можно путем повышения зарплат в тех секторах социальной сферы, где эта проблема встречается чаще всего.

Всем известно, чем коррупция в больницах грозит пациентам. Известны сотни случаев, когда врачи отказывались принимать пациента из другого города, пока тот не дал им «на лапу», когда для уверенности в правильном диагнозе необходимо принести «благодарность» врачу. Те, кто не носит «благодарности» и отказывается платить за то, что должно быть бесплатным согласно конституции - рискуют здоровьем и даже жизнью, поскольку в некоторых случаях промедление равно смерти.

Ещё одним случаем становится и покровительство главных врачей, которые не за «спасибо» помогают продвинуться по карьерной лестнице молодым «специалистам», которые потом без опыта проводят операции, назначают лечение на поставленные ими же диагнозы, как правильно ошибочные. Исход и здесь также известен - как минимум проблемы со здоровьем, как максимум, летальный исход или инвалидность. Также и самим гражданам стоит отвыкать от «благодарностей» в виде благородных спиртных, шоколада и прочих подарков за лечение, в том числе и хрустящих купюр. Ведь если прекратить давать взятки а требовать всё по закону - никто не сможет отказать в такой любезности.