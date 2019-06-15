Простуда без убытка – театры вернут деньги за неиспользованные билеты

Сегодня, 12:09

Сумма компенсации будет зависеть от оставшегося времени до выступления.

Шоу хочется всем, но не всегда получается на него попасть и дело вовсе не в нежелании. Иногда обычная простуда помешает насладиться выступлением, иногда более печальный повод – смерть близкого человека. Раньше это ещё и усугублялось тратой денег – на выступление не сходить, а деньги потрачены. Вот и приходилось даже временами перепродавать билеты, чтобы хоть кто-то смог сходить в театр. И здесь, естественно, комфортно себя чувствовала «билетная мафия».

Для общего удобства и борьбы с такой мафией в 2018 году осенью в Госдуму внесли законопроект по возврату билетов. Первым поводом послужил майский скандал вокруг билетов в МХТ имени Чехова. Законопроект запрещает продажу билета дороже его указанной стоимости и разрешает продажу пропусков на мероприятия только уполномоченным лицам. Предусмотрели даже комиссию – не более 10% от начальной стоимости билета. А обычный гражданин может один раз перепродать билет, купленный для личного пользования, но без права на повышение цены.

Теперь же театры будут возвращать деньги за неиспользованные билеты - любая простуда или уважительная причина пройдет для несостоявшегося зрителя без убытка.