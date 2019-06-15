«Надо же - обсчитала!»: Директор «Магнита» ласково пожурила кассира за обман покупателя

Сегодня, 12:10

Обсчёт клиента остался не только безнаказанным, но и вызвал хамскую реакцию сотрудников торговой сети.

Жительница Уфы после очередного посещения «Магнита» пребывала в недоумении. Конечно, полагала Мария, может случиться всякое и то, что на кассе ей «пробили» две пачки сливочного масла вместо одной, могло произойти по недосмотру, без всякого злого умысла.

Проверив чек, она указала кассирше на неточность, но в ответ нарвалась на пренебрежительное: «Ну надо же!». Невозмутимость сотрудницы «Магнита» удивила покупательницу – ведь та даже не извинилась за свою ошибку. Уфимка попыталась жаловаться директору магазина, но её реакция была ещё более хамской по отношению к клиенту.

В присутствии Марии, начальница ласково пожурила кассира и посоветовала ей быть впредь внимательнее. А самой покупательнице было рекомендовано на будущее внимательно поверять чеки после покупки, подчеркнув, что произошла обычная ошибка, а не обман.

Клиентка задумалась: многие свои чеки выбрасывают не сверяя, некоторые их просто не дожидаются, и, если товаров было куплено большое количество, то обсчёт в 100 рублей остаётся незамеченным. А в случае, когда «ошибка» обнаруживается, покупатель сталкивается с неадекватной реакцией работников маркета. Марии стало интересно, это действительно недоразумение или намеренные действия сотрудников «Магнита».