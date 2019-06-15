«Отменяй, дура» - Шофер «Яндекс.Такси» нахамил клиентке, сорвав поездку

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Теперь невоспитанного водителя ищет начальство, дабы восстановить справедливость.

О грубом поведении представителя таксо-компании рассказала жительница Казани. Клиентка пожаловалась, что водитель «Яндекс.Такси», отказавшись везти пассажирку по указанному адресу, сильно нахамил ей.

В качестве неопровержимых доказательств девушка использовала скрин личной переписки с водителем. На изображении четко виднеются сообщения, что водитель выехал и прибыл на место, а затем следует грубейшее послание в адрес пассажирки: «Отменяй, дура».

Такое неадекватное и некультурное поведение представителя компании неприятно удивило девушку. Посчитав, что за такую грубость таксист должен быть наказан, она написала жалобу в службу поддержки. Конечно, администраторы мгновенно отреагировали на нарушителя водительского «этикета», пообещав во всем разобраться.

Остается лишь надеяться, что обещание представителей оператора не останется пустой имитацией деятельности, и действия по отношению к хамовитому таксисту все же буду применены.