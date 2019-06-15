Помогите, голодаем! Почта Банк на месяц лишила пенсии стариков из Старого Оскола

Сегодня, 10:50

Выплаты и так мизерны, но банк умудрился отнять и их у бедных пенсионеров.

В соцсетях девушка из Старого Оскола разместила видео и рассказала, что «Почта-банк» на месяц лишила пенсии местных стариков. На самой съемке пенсионеры кричат «Помогите!», ведь они буквально лишены средств к существованию, а помочь им никто не может. Наконец, на запись девушки откликнулись представители банка в соцсетях и попросили номер карты ее матери. Продвижение дела поспособствовало тому, что «Почта Банк», наконец, обратил внимание на проблему и предложил ее решение.

Мама моя,женщина в преклонном возрасте (9-ый десяток), уже 4-ю неделю не может получить свою майскую пенсию в Почта Банке,к-рую заглотил банкомат,а банк не возвращает. Звонит на горячую линию- ответ один: ЖДИТЕ ОТВЕТА #СтарыйОскол Осторожно ⚡️#ПочтаБанк⚡️pic.twitter.com/JfU2rTbbW7 — Елена Бувайлик (@alenalane27) June 14, 2019

Впрочем, сколько еще таких регионов по России? Ведь сотрудники банка порой ведут себя недобросовестно и пытаются отнять у стариков и без того мизерную пенсию. По этой причине они вынуждены кричать «Голодаем!» на камеру, чтобы их кто-нибудь услышал. Даже образцовые и раскрученные банки грешат этим. А что говорить о «Почта Банке», который не так давно функционирует?

Претензии клиентов также направлены и на обслуживание в целом, на очень долгое получение финансовых средств, а также карточек. Поэтому банку стоит совершенствовать свою инфраструктуру, и, самое главное, грамотно подбирать сотрудников - именно они формируют репутацию банка.