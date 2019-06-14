Пора бить по рукам: Новосибирская «Почта России» попала под подозрение в воровстве

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Клиенты «забросали» жалобами отделение и намерены требовать наказания.

В соцсетях клиентка «Почты России» пожаловалась на то, что очень долго ожидает свою посылку и поделилась негативными отзывами на отделение, в котором должна была ее забрать. Такой расклад ее не удовлетворил и девушка решила, что свой несчастный блокнот, который она ждет несколько дней, уже не получит. Отзывы содержали гневные комментарии обманутых клиентов, которые очень давно пытаются добиться от «Почты России» хоть какого-то ответа насчет своей посылки, но все без толку. В конечном итоге, новосибирская «Почта России» попала под подозрение в воровстве и комментаторы решили, что пора уже бить по рукам наглецов.

При этом стоит отметить, что ранее также происходили скандалы в ростовском отделении «Почты России», а также в некоторых других. Так, груда пустых пакетов была найдена в одном из водоемов и отделение понесло заслуженное наказание. Работники были уволены, а контроль за посылками увеличен. Только сейчас он действительно ослабевает, считают получатели.

«Почта России» - это разветвленная сеть, которая имеет свою логистику, и уследить абсолютно за всем практически нереально. Но если почта действительно хочет хоть как-то сохранить свою репутацию, то ей стоит взять под контроль действия собственных сотрудников.