Я твою акцию шатал. Почему в «Магните» надрывают чеки с QR-кодом

Сегодня, 17:29

Кэшбэк, бонусы и акции становятся недоступными с испорченным кодом.

Россияне сообщают, что всё больше кассиров «Магнита» по всей стране стали злоупотреблять разрывом чека перед тем, как вручить его покупателю. При этом мотив таких действий непонятен. Проблемы с понимаем возникли и у представителей «Магнита» в соцсетях, которые отправились выяснять причину дерзкого поведения, в данном случае, краснодарских коллег.

Ответ от «Магнита» может последовать в двух вариантах. В первом, торговая сеть извинится за неудобства и пообещает впредь отдавать чеки покупателям в целости и сохранности. Во втором – сошлются на постановление Совета Министров РФ от З0.07.93г. N 745 (в редакции Постановления Правительства РФ от 07.08.98г. N 904), где в п. 4,6 уточняется, что ранее чеки должны гаситься – печатью или разрывом (место указывалось на чеке) - кассиром перед выдачей. Якобы именно так можно подтвердить его легальность. Однако россиянам необходимо знать, что данное постановлением во всех редакциях уже утратило силу, и любое повреждение фискального документа приравнивается к порче и делает его недействительным.

Подозрительными такие действия кассиров «Магнита» и не только кажутся, когда повреждается QR-код на чеке. Напомним, что сегодня в России действуют десятки приложений, которые предоставляют кэшбэк на акционный товар от крупных производителей. По QR-коду можно участвовать в акциях и других бонусных программах.

Повреждённый QR-код, разумеется, не позволит считать скидку, поэтому поступок кассира можно рассматривать как провокацию в стиле «Я твою акцию шатал», хотя его выгода в этом случае не ясна. Отметим, что по закону покупатель может потребовать предоставить целый чек, и торговая сеть не имеет права ему отказать.