За воров ответишь - «Почта России» подала в суд на клиента, у которого украли посылку

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От лояльности до иска – один шаг.

«Почта России» подала в суд на клиента, у которого украли посылку. Тот якобы оскорбил сотрудников компании, назвав их ворами.

По словам мужчины, в конце апреля он получил посылки из Китая, в которой, вместо заказанного смартфона, оказались пачка кофе и шоколадка. Обратившись на следующий день в отделение «Почты России» за помощью, мужчина получил отказ и издевательское пожелание «приятного кофепития». Вспылив, клиент принялся обвинять почтовую службу в воровстве, поскольку подобное с ним происходит не впервые. При этом, всякий раз, по словам россиянина, «Почта России» отказывалась помочь в решении проблемы.

Недолго думая, сотрудники компании подали на мужчину заявление в прокуратуру, обвинив в мошенничестве, клевете и оскорблении, хотя клиент всячески отрицает это. Один иск, как утверждает автор, суд уже отклонил, но «Почта России» не сдаётся и все «оскорблённые» сотрудники уже объединили усилия в попытке наказать пострадавшего.

Стоит отметить, что официальной позиции второй стороны по данной ситуации нет, а потому объективно судить о произошедшем не представляется возможным. Представитель «Почты России» в комментариях, а также другие пользователи, посоветовали автору проверять посылки прямо в отделении, особенно при наличии подозрений в краже или подмене.