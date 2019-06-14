Перешла на жаргон - Минздрав дал оценку словам Малышевой о детях- «кретинах»

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Главный психиатр-нарколог Минздрава считает, что слово было употреблено не как оскорбление, а как устаревший термин.

После скандального выпуска программы Малышевой «Жить здорово», в котором она говорила о детях-«кретинах», дело получило определённый резонанс и привлекло внимание общественности. Многие стали упрекать Малышеву за некорректное высказывание и лишь некоторые приняли сторону ведущей. Минздрав же дал свою оценку словам Малышевой.

Евгений Брюн, главный психиатр-нарколог Минздрава считает, что Малышева перешла на медицинский жаргон, использовав устаревшую форму термина.

Также не обошли стороной данное событие и другие общественные деятели, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал высказывание некорректным. Помимо этого, он отметил, что перед использованием медицинских терминов необходимо тщательно взвешивать всю информацию для подбора конкретно необходимого слова.

Детский психиатр Алексей Каротам отметил, что термин является сугубо научным и не несут под собой оскорбительного подтекста.