Дал Бог зайку, а где лужайка? Голикова «очнулась» - к 2020 многодетным семьям частично «подарят» жилье

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Катастрофическая бедность подтолкнула чиновницу выводить соцконтракт на федеральный уровень.

Голикова Татьяна на конференции сообщила, что уровень бедности многодетных семей зашкаливает. По ее словам, половина бедных России – это семьи, которые не могут обеспечить себя и своих детей. Это происходит из-за постоянного повышения цен и низких заработных плат. Особой проблемой в этом случае является именно жилье. Зачастую многодетным семьям негде жить и Голикова, видимо, предлагает решение этой проблемы. Выход из этой ситуации, конечно же, соцконтракт.

Соцконтракт заключается с государством на его условиях для того, чтобы гражданин мог получить деньги на жилье, ремонт и дополнительное образование. Это широкая практика среди нуждающихся в финансах. К 2020 году многодетным семьям частично «подарят» жилье, ведь увеличат количество этих самых соцконтрактов, согласно слов Татьяны Алексеевны.

Наконец-то Голикова «очнулась» - РФ ратует за то, чтобы граждане рожали как можно больше. Но в итоге складывается ситуация, в которой нищие дети голодают, а родители порой сходят с ума от безысходности. Унылая картина - дал Бог зайку, а где лужайка? Денежный вопрос в этом случае стоит максимально остро и очень хорошо, что после череды общественных скандалов чиновники «зашевелились».