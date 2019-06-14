Остался без машины и денег: Тинькофф Банк «кинул» клиента в последний момент перед важной сделкой

Житель Санкт-Петербурга получил одобрение на кредит для покупки авто, продал старую машину, чтобы внести первый взнос и договорился с продавцом, однако кредиторы передумали давать деньги.
В Петербурге местный офис Тинькофф Банка шокировал горожанина своей некомпетентностью, которая оттолкнула потенциального клиента от сотрудничества. Банк «кинул» клиента в последний момент перед важной сделкой, чем вызвал глубокое возмущение у мужчины.
О случившемся петербуржец рассказал на портале Banki.ru. По его словам, он затеял покупку машины в кредит и с этой целью обратился в Тинькофф Банк. После проведения всех проверок сотрудники финучреждения сообщили, что мужчине одобрен займ на 2 млн рублей сроком на 5 лет. Обрадовавшись, автор продал свою старую машину, чтобы иметь возможность внести первый взнос по кредиту и договорился с продавцом о встрече для оформления сделки. Однако Тинькофф Банк якобы внезапно изменил своё решение и предложил мужчине лишь 1 млн рублей на те же 60 месяцев. Предупредить же о смене условий банкиры мужчину просто забыли.
В итоге сделка сорвалась – петербуржец остался и без старой машины, и без денег на покупку новой.
В ответе на претензию представитель Тинькофф Банка сообщил, что речь шла о предварительном одобрении заявки по кредиту и никаких обязательств банк на себя не брал. По итогу петербуржец разочаровался в работе данной организации и констатировал, что в ней не заботятся о своих клиентах.