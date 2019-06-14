Остался без машины и денег: Тинькофф Банк «кинул» клиента в последний момент перед важной сделкой

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Житель Санкт-Петербурга получил одобрение на кредит для покупки авто, продал старую машину, чтобы внести первый взнос и договорился с продавцом, однако кредиторы передумали давать деньги.

В Петербурге местный офис Тинькофф Банка шокировал горожанина своей некомпетентностью, которая оттолкнула потенциального клиента от сотрудничества. Банк «кинул» клиента в последний момент перед важной сделкой, чем вызвал глубокое возмущение у мужчины.

О случившемся петербуржец рассказал на портале Banki.ru. По его словам, он затеял покупку машины в кредит и с этой целью обратился в Тинькофф Банк. После проведения всех проверок сотрудники финучреждения сообщили, что мужчине одобрен займ на 2 млн рублей сроком на 5 лет. Обрадовавшись, автор продал свою старую машину, чтобы иметь возможность внести первый взнос по кредиту и договорился с продавцом о встрече для оформления сделки. Однако Тинькофф Банк якобы внезапно изменил своё решение и предложил мужчине лишь 1 млн рублей на те же 60 месяцев. Предупредить же о смене условий банкиры мужчину просто забыли.

В итоге сделка сорвалась – петербуржец остался и без старой машины, и без денег на покупку новой.

«На текущий момент я без авто, сделка отменена, кредит на нужную сумму не одобрен. Считаю, что действия сотрудников банка, а так же полученная мной смс, несли заведомо ложную информацию, повлекшие за собой убытки для меня», - пишет он в отзыве.

В ответе на претензию представитель Тинькофф Банка сообщил, что речь шла о предварительном одобрении заявки по кредиту и никаких обязательств банк на себя не брал. По итогу петербуржец разочаровался в работе данной организации и констатировал, что в ней не заботятся о своих клиентах.