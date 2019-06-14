В тюрьме жить приятнее - Детский лагерь под Самарой превратился в приют для тараканов и крыс

Сегодня, 13:24

Халатность руководства привела к антисанитарии и разрухе места, где дети должны были оздоравливаться.

Детский лагерь под Самарой «Юный строитель» имеет широкую инфраструктуру и большой спектр услуг и развлечений, гласит их реклама на сайте. Они обещают детям оздоровительную программу на хорошем уровне и незабываемый отдых. Только вот «незабываемым», по словам родителей посетивших этот лагерь детей, он становится явно не из-за широкого спектра услуг и развлечений.

Так, множество отзывов на независимых сайтах и в соцсетях бьют тревогу, и призывают никогда не отправлять туда своих детей. Иначе это нанесет непоправимый вред их психическому, а если не повезет, то еще и физическому, здоровью. Так, один из неравнодушных граждан разместил в соцсетях обращение к муниципалитету Самары, чтобы те внимательно рассмотрели то, что творит в детском лагере. И, естественно, приняли меры, ведь условия для жизни просто ужасные. Также можно привести в пример одну из мам, которая написала отзыв о том, что «Юный строитель» превратился в приют для тараканов и крыс, а дети были вынуждены сами подметать грязный пол, ведь этим никто не занимался.

Стоит учесть, что лагерь находится на содержании области и финансируется государством, плюс стоимость путевки, которую оплачивают родители, а условия жизни что-то не улучшаются, в тюрьме и то жить приятнее.

В конечном итоге, родителям стоит быть бдительными и тщательно выбирать место для отдыха своих детей, как пример, просматривая независимые сайты с отзывами. Ведь это поможет дать объективную оценку и не превратить летние каникулы «в ад».