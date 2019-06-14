Легче сдохнуть, чем доехать: «Душегубка» РЖД пугает россиян при поездке «на моря»

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Антисанитария и невыносимая жара подталкивают будущих пляжников платить больше и лететь на курорт самолётом.

С началом курортного сезона для жителей такой огромной страны, как Россия, встаёт важный вопрос: какой вид транспорта выбрать, чтобы добраться на отечественные курорты. И дело вовсе не в скорости передвижения или стоимости поездки, а условий, в которых будет проходить путешествие.

За последние годы РЖД добилась немалых успехов, чтобы сделать обслуживание пассажиров намного комфортнее. Появились вагоны с кондиционерами, которые позволяют забыть о жаре в течение нескольких суток маршрута в желанный Краснодарский край. В силу российских масштабов и разнообразия климатических широт, этот фактор зачастую становится наиважнейшим при выборе перевозчика.

Однако, многих россиян пугает перспектива в поездке «на моря» перенести массу страданий из-за неработающего или отсутствующего кондиционера вагоне поезда. Соцсети полны обсуждений на тему в духе: «Может лучше самолётом? Второй такой поездки, как в прошлом году, я не переживу».

Действительно, пассажиры, особенно с детьми, боятся риска «подхватить» в поезде кишечную инфекцию или свариться заживо от жары. Многие решительно рекомендуют лететь самолётом, тем более, что авиакомпании предлагают значительные скидки во время курортного сезона. Но некоторые поклонники железнодорожного транспорта уверены в полном обновлении составов РЖД и не сомневаются, что доедут с комфортом в современном «охлаждённом» вагоне.

Тем не менее, очевидцы рассказывают, что в поездах, которыми им доводилось пользоваться, парадоксально уживаются новые плацкартные вагоны с кондиционерами и старые купейные, где царит духота, застоявшийся воздух и антисанитария. Пассажиры откровенно говорят, что лучше сдохнуть, чем доехать в такой «душегубке». После такой поездки, они дают себе обещание на следующий год обязательно воспользоваться услугами авиаперевозчика.