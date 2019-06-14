«Мерзавка!» – Собчак оскорбила Малышеву за сюжет о «детях-кретинах»

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Телеведущая на всю страну унизила малышей, отстающих в развитии.

Елена Малышева в своей программе «Жить здорово» решила рассмотреть сюжет о таком вопросе, как «Откуда берутся дети-кретины?». Такая тематика возмутила не только общественность и врачей, но и телеведущую Ксению Собчак. Она написала в своем Telegram-канале коротко и ясно:

«Мерзавка Елена Малышева посвятила сегодняшнюю программу детям больным аутизмом. На фото ее название. Это позорище просто!»

Квалифицированные специалисты придерживаются мнения, что терминология, которую упоминала в своем сюжете, то есть, «кретины» и «идиоты», больше не существует и по всему миру придуманы более мягкие определения. Не только Собчак оскорбила Малышеву за сюжет о «детях-кретинах», но на ее слова отреагировали и специалисты из ассоциации «Аутизм-Регионы». Они возмущены таким отношением к малышам, отстающим в развитии. По всей видимости, Елене придется долго извиняться за подобное невежество, особенно после инцидента с остеопатами, где она сообщила, что такой профессии вообще не существует. Ей грозил суд и не исключение, что сейчас может произойти то же самое.