Сегодня, 20:08

Лайнер Boeing 747 готовился к полёту. Вылетел ли он с повреждёнными закрылками или был заменён - не известно.

Трагедия в Шереметьево в начале мая ужаснула всю Россию. 41 пассажир «Аэрофлота» погиб в страшном пожаре на борту «Сухой Суперджет» в Шереметьево, когда горящий от попадания молнии лайнер сел на ВПП и всполохнул от детонации топлива. Тогда вся страна узнала о проблемах в крупнейшей авиакомпании РФ. Казалось бы, этот ужасный случай должен был предостеречь от новых ошибок, но нет.

Сегодня в сети появилось фото повреждённого во Внуково самолёта «России». В Telegram-канале FrequentFlyers опубликовали снимок, где отчётливо видны последствия халатности работников авиакомпании. Автор утверждает, при подготовке к вылету была выпущена механизация Boeing 747, но прежде не была убрана сервисная тележка. В итоге обтекатель привода закрылков оказался повреждён. Не известно, был ли лайнер «России» заменён или летел с повреждениями. И так сойдёт? В FrequentFlyers уточняют, что инцидент не несёт собой серьёзной угрозы, поскольку повреждённый элемент не является ключевым в конструкции.

Стоит отметить, что жалуются на халатность и отвратительный сервис «России» и другие пассажиры авиакомпании. Сегодня из Шереметьево также поступают сообщения о низком качестве услуг перевозчика.