Правила строже, чем в тюрьме - «Аэрофлот» увольняет сотрудника за использование телефона в офисе

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Сотруднику не простили звонок «жизни и смерти».

«Аэрофлот» не позволяет сотруднику продолжить работу в компании из-за использования личного мобильного телефона в рабочее время. Недавно правило нашло свою жертву. Мужчина, подписанный в соцсети как Артём Сергеевич, рассказал, что его хотят уволить по административной статье за то, что в рабочее время он из офиса совершил звонок «жизни и смерти».

Со слов того же сотрудника, «Беспощадный пиарщик» называет его маркетологом компании, за соблюдением жёсткого требования следят специальные люди, которые и доложили начальству о провинности.

Очевидно, «Аэрофлот» не обращает внимание не только на личные права и свободы пассажиров, но и с таким же хладнокровием относится к собственным рабочим. Отметим, что на странице в Facebook поста с жалобой нет. Возможно, его удалил сам Артём, или компания заставила его так поступить, пригрозив испортить репутацию – пост маркетолог «Аэрофлота» выложил с просьбой предложить ему работу в другой компании.

Ранее стало известно о внутренних требованиях «Аэрофлота» к своему штату, который работает в главном офисе авиакомпании. Среди прочих возмущение общественности вызвало правило, запрещающее использование любых устройств с камерой на территории офиса. Тогда правила назвали более строгими, чем в тюрьме, где за наличие телефона у заключённого увеличивают срок.