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Халатность энергетиков может повлечь за собой сотни жертв, если власти не вступятся за «простых» людей.

Житель Черногорска разоблачил некомпетентность энергетической компании, из-за которой Хакасия оказалась в шаге от трагедии. Он и его соседи не первый день затоплены недоделанной ливневой канализацией. Мужчина показал три исчерпывающих видеозаписи, на которых можно во всей красе наблюдать безалаберность компании «СУЭК-Хакасия». Именно она стала инициатором появления «смертельной ливневки», портящей россиянам жизнь.

По словам автора видео, угледобывающая «СУЭК-Хакасия» в прошлом году вырыла вдоль частных домов ливневую канализацию. Огромный ров, заполненный теперь водой, берет начало у здания компании, но ни конца, ни края ему не видно. По словам местных жителей, обустройство канализации не завершено. До текущего лета жители Черногории не знали бед, но первые же ливни подтопили дома, находящиеся в низине.

Одно свое обещание компания сдержала – на улице якобы нет луж от их ливневой канализации. Но лучше бы они были на дорогах, так как теперь вся дождевая вода подмывает фундамент и без того проблемных построек. В некоторых домах вода поднялась выше уровня пола. У семьи, которая поделилась историей в сети, уровень воды в погребе составляет 4 метра.

Жители Черногорска могут остаться на улице в любую минуту. Сами они удивляются, как ни один из домов еще не обрушился. Исходя их количества воды в «смертельной ливневке», счет идет на дни. Единственным шагом на пути к решению этой проблемы и спасению своих домов может стать обращение напрямую к президенту. Но попадет ли «смертельная ливневка» в «Прямую линию» с Путиным?

Всем россиянам известно, что никакая судебная тяжба не сравнится по эффективности с прямым обращением к Путину. Ведь если власть не вступится за простых людей, все может закончиться жертвами из-за обычной лени и халатности энергетиков. Остается надеяться, что Путин отреагирует на важную проблему внутри страны, а надоевшие всем США или Украина будут упоминаться в «Прямой линии» как можно реже.