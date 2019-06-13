Работники Белгородского НПЗ Путину: Вы наша последняя надежда

Сегодня, 15:20

В своем обращении к президенту сотрудники попросили помочь получить им задолженность по зарплате за полтора года.

Для некоторых граждан России прямая линия с Владимиром Путиным иногда является последней надеждой, в разрешении их сложной жизненной ситуации. Не исключением стали работники Белгородского НПЗ. В рамках стартовавшего 9 июня приема вопросов к главе государства, они записали свое обращение.

С февраля 2018 года 130 сотрудников предприятия не получают своей заработной платы. В январе этого года завод остановил работу, руководством НПЗ был объявлен простой с выплатой 2/3 заработной платы, но обещанные деньги работникам не выплатили.

Обращения граждан в различные инстанции, в том числе и к областным властям не принесли результата. По факту невыплаты заработной платы начато исполнительное производство, но имущества, на которое судебные приставы могли бы наложить взыскание, не существует. Все производственное оборудование и помещения завода, как оказалось, находятся в аренде у НПЗ.

Представители властей только разводят руки. Со слов сотрудников НПЗ, им прямым текстом было сказано, что денег не будет, и надеяться не на что.

Все, кто смог найти другую работу, ушли, так и не получив расчет, оставшиеся получили уведомления об увольнении.