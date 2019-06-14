Оскар в студию: «Шизофреническую» постановку РЖД в Омске нещадно высмеяли в сети

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Странную акцию с участием локомотива РЖД, призванную привлечь внимание к проблеме высокой аварийности на ЖД-переездах, пользователи не оценили.

Российские железные дороги (РЖД) в последние годы работают не только над улучшением сервиса, обновлением техники и повышением качества услуг, но и внедряет разного рода социальные инициативы. Особенно много компания уделяет внимания травматизму и аварийности на железной дороге. Так, в Омске на днях прошла акция, посвящённая проблематике ДТП на ЖД-переездах. Однако ничего кроме смеха в сети данный флешмоб не вызвал.

Дело в том, что перформанс РЖД оказался слишком странным и «детским». На видео, опубликованном в сети, можно заметить, как несколько человек подкатывают конструкцию, внешне похожую на миниатюрный автомобиль, к движущемуся по железной дороге составу. «Машина» имитирует столкновение и распадается на части. И здесь происходит самое забавное – из «авто» выбегают два персонажа в костюмах в стиле фантастики 80-х и начинают принимать причудливые позы.

Шансов быть воспринятой всерьёз у акции РЖД фактически не было. «Шизофреническую» постановку в Омске нещадно высмеяли в сети. В комментариях полных сарказма пользователи предлагают «внести в студию Оскар», отправить актёров РЖД на свадьбы и корпоративы, а также советуют авторам сего перформанса перестать принимать запрещённые вещества.

К слову, сами «креативщики» объясняют идею с выпрыгивающими из авто блестящими персонажами тем, что целью было показать какие последствия после себя оставляют такого рода аварии. Яркие костюмы актёров должны были показать стёкла автомобилей, которые разбиваются в ходе ДТП и остаются на месте происшествия. По мнению авторов из РЖД, это является едва ли не главной проблемой подобных ЧП. Видимо, о человеческих жертвах в компании пока думают.