Приятного аппетита: «Непросроченная» селёдка из «Пятёрочки» провоняла жилище покупателя

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Вместо вкусного обеда клиенту предстоит разбирательство с сотрудниками магазина.

Житель Свердловской области в «Пятёрочке» по соседству купил селёдку в вакуумной упаковке. Предвкушая приятную трапезу, Борис вскрыл полиэтиленовую обёртку и запах тухлой рыбы провонял буквально всё жилище.

Первым делом покупатель ещё раз проверил срок годности товара. Согласно надписи на упаковке, селёдка считалась годной к употреблению до 27 августа 2019 года, то есть до окончания срока оставалось более 2 месяцев. Мысленно пожелав себе: «Приятного аппетита», Борис опубликовал в городском паблике свою историю.

Земляки сразу же посоветовали жаловаться с требованиями вернуть деньги или заменить товар. Некоторые комментаторы утверждали, что они также купили «непросроченный» товар и нарвались на рыбу не первой свежести. При этом, уверяли они, можно отнести испорченную селёдку обратно в «Пятёрочку» и там её примут даже без подтверждающего чека, главное, указать кассу, на которой «пробивали» товар.

Впрочем, вскоре на публикацию откликнулись представитель торговой сети, который пообещал оперативно разобраться с инцидентом, если покупатель сообщит адрес, дату и время посещения магазина. Самые практичные читатели порекомендовали покупать мороженую рыбу и солить её самостоятельно в домашних условиях.