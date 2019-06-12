Безопасность или как получится? Водители «Яндекс.Такси» ездят на спущенных колесах из-за низких доходов – Сеть

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Чтобы «отбить» затраты на бензин и перекусы, таксисты сознательно подвергают себя и пассажиров смертельной опасности.

Нередко, когда таксисты начинают жаловаться на низкие доходы, критики из числа пассажиров отвечают им нечто вроде «отчего же в дворник не перейдете» или «если возят, значит выгодно». Вопрос о дворниках остается открытым, но возможно, что там просто нет вакантных мест, а по поводу выгоды можно поспорить. Как выяснилось из фотоснимков, попавших в Сеть благодаря стараниям группы «Синие ведерки», водители «Яндекс.Такси» идут на осознанный риск, выезжая на вызов. Шоферы ездят на спущенных колесах, чем подвергают смертельной опасности не только себя, но и своих клиентов.

«Каркас шины торчит наружу. В любой момент колесо может бахнуть, а тк это переднее, то это потеря управления», - со знанием дела прокомментировали пост пользователи Сети. Не исключено, что рискуя попасть в ДТП со смертельным исходом. Таксисты стараются «уйти в плюс», ведь из-за ценовой политики «Яндекс.Такси» им приходится работать по 12-14 часов. В большинстве случаев, за обслуживание машины отвечают сами водители, поэтому и не спешат ее ремонтировать – ведь это солидная статья расходов.

Многие комментаторы также пришли к выводу, что гонорары для водителей от агрегатора настолько низкие, что нет денег даже на новые шины, остальные же заявили, что шоферы просто очень жадные, и сколько бы им не платили, они все равно «будут экономить на спичках». Один из ораторов заявил, что клиентам не стоит рисковать ездить на машинах от «Яндекс.Такси», «Максим» или «Везет», а лучше доверять городским таксопаркам. Там, дескать, хоть и цены дороже, зато машины приезжают качественные и прошедшие техосмотр.

Впрочем, мало кто уверен, что повышение тарифов на поездки повлияет на состояние машин, просто водители вместо десяти «ходок» будут делать три-пять. А на комфорт и безопасность, им наплевать, или как получится.