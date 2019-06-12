Из Москвы в Питер за 3 тыс. рублей по трассе М-11

Сегодня, 17:06

Дорога в этом году будет введена в эксплуатацию, сообщил представитель президента в рамках ПМЭФ-2019.

Сергей Иванов, являющийся специальным представителем президента по природоохранной деятельности и транспорта, за кулисами Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о новой автомобильной дороге. Трасса М-11 в этом году будет введена в эксплуатацию и соединит она две столицы – Москву и Санкт-Петербург. Путь продлится около 6 часов, а стоимость его, включая затраты на бензин, составит не более 3,5 тыс. рублей.

Государственная компания «Автодор» подтвердила эту информацию. По их словам, стоимость проезда по трассе составит 2 тыс. рублей без скидок, а добавив сюда покупку топлива – выйдут те самые 3-3,5 тыс. рублей на поездку. В этой же компании подчеркнули, что дорога уже принимает большой объём трафика, а при добавлении новых участков трафик только возрастёт. Сейчас уже планируют достроить объезд Твери с севера, потому что существующий не справится с возросшей нагрузкой.