Сегодня, 13:06

Организаторы открестились от мероприятия, но энтузиазм людей было уже не потушить. СМИ сообщают о первых задержаниях.

В Москве начался марш в поддержку журналиста Ивана Голунова. Инициаторы шествия за свободу корреспондента так и не смогли согласовать его с мэрией столицы, поэтому решили отступить. Призывов к россиянам выйти на улицы от них не поступало, но толпа людей, около 200 человек, все же собралась.

Изначально шествие должно было начаться у метро «Чистые пруды», а завершиться у Петровки, 38. Сейчас неизвестно, удастся ли это осуществить: ОМОН уже начал задержания. Возле метро «Чистые пруды» территорию пришлось оцепить и установить металлоискатели. Предварительно известно о 23 задержанных.

Пока люди собирались к назначенному времени, полицейские объявляли в мегафон, что марш не согласован, поэтому всем следует разойтись. Сам Голунов уже отпущен на свободу, но шествие все равно началось не только в его поддержку, но и против сфабрикованных дел в отношении других людей.