От любви до ненависти 17 лет: «МегаФон» не возвращает клиенту данные испортившейся карточки

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В течение месяца россиянин пытался «реанимировать» данные СИМ-карты, но правила оператора настолько топорные, что с телефонным номером можно попрощаться.

«МегаФон» не возвращает клиенту данные испортившейся карточки. Россиянин является одним из самых старых и преданных пользователей услугами оператора. СИМ-карта спустя 17 лет активной работы приказала долго жить, но поменять ее не представляется возможным. Сотрудники магазина «МегаФон» настаивают, что на карточке отсутствует код Международной торговой палаты (ICC). Но никого не волнует, что его нет по независящей от клиента причине.

Мужчина остался без своей преданной СИМ-карты возрастом 17 лет более месяца назад. Приобретал ее в далеком 2002 году. Тогда система регистрации данных россиян у оператора была настолько несовершенной, что сотрудница «МегаФона» оформила карточку на чужие паспортные данные. С этого и начались все проблемы. Вероятно, «МегаФон» сам не успевает следить за сменой своих же правил для клиентов.

Был предложен выход: найти пластик, из которого была выдавлена СИМ-карта. Клиент «МегаФона» чудом его раздобыл и написал заявление на одностороннее переоформление. Спустя 7 дней ему пришлось снова это проделать, так как в офисе «МегаФона» между сотрудниками явно наблюдается несогласованность. Еще через 7 дней клиента опять отправили домой: оказалось, что СИМ-карта должна быть рабочей и с ICC. Но ведь в этом и суть обращения россиянина: карточка «умерла», а код в 2002 году на ней не указывался.

Вот так, от любви до ненависти 17 лет. Старый клиент «МегаФона» остался у разбитого корыта. Страшно подумать, сколько важных контактов осталось на СИМ-карте, которую оператор отказался «реанимировать». Клиент утверждает, что уже потерял доступ ко всем учетным записям, привязанным к номеру телефона. Такой «подставы» мужчина явно не ожидал.

Беспомощность «МегаФона» удивляет. Согласно их правилам, укравший карточку человек может спокойно ее переоформить на себя, ведь она рабочая и на ней уже указан ICC. А вот автору истории это недоступно: карточка не пригодна, а код не указан. В сети мужчине советуют последний выход: составить претензию через контактный центр. Возможно, это поможет достучаться до «МегаФона», ведь ситуация совсем не типичная для него.