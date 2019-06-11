Магнит ядовит: Жители Екатеринбурга провели рейд по супермаркету и обнаружили тонны просрочки

Сотрудники не стали себя утруждать объяснениями и просто скрылись из торгового зала.
Однако, с каждым днем все больше клиентов ставят под сомнение искренность действий и выражений представителей данной компании, заявляя, что «Магнит» ядовит.
Может от скуки, а может с намерениями предотвратить массовую истерию по поводу качества товара на полках, неравнодушные жители Екатеринбурга провели рейд по супермаркету и обнаружили тонны просрочки. Все свои действия молодые люди снимали на камеру мобильного телефона. Поэтому, как говорится, все как на ладони: и реакция покупателей на столь огромный ассортимент испорченного товара, и действия сотрудников.
Они, к слову говоря, не были удивлены находкам.
Парень, вооружившись календарем, начал свою ревизию с молочной продукции и сыра. За считанные секунды тележка до краев наполнилась товарами, с истекшим сроком годности от нескольких месяцев до полугода.
На видеозаписи видно, что больше всего испорченного товара находилось в холодильной камере. В основном это газированная продукция. Парень предположил, что ответственные за товар в торгом зале «спрятали» просрочку в холодильник из расчета, что летом-то больше всего предпочитают холодную воду, и никто не догадается посмотреть на сроки годности.
Конечно, такой вопиющий случай халатности ответственных лиц ужасает. И такая тенденция сокрытия просроченного товара наблюдается не только в «Магните». Сплошь и рядом продают негодную еду. Вероятно, нужно чаще устраивать санитарные рейды без предупреждения с единой целью: защитить российского покупателя от некачественной продукции.