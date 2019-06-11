Магнит ядовит: Жители Екатеринбурга провели рейд по супермаркету и обнаружили тонны просрочки

Сегодня, 17:54

Сотрудники не стали себя утруждать объяснениями и просто скрылись из торгового зала.

«Мы заботимся о вашем здоровье и красоте. Магнит меняется и становится ближе» - так гласит назойливая реклама по телевизору сети супермаркетов «Магнит».

Однако, с каждым днем все больше клиентов ставят под сомнение искренность действий и выражений представителей данной компании, заявляя, что «Магнит» ядовит.

Может от скуки, а может с намерениями предотвратить массовую истерию по поводу качества товара на полках, неравнодушные жители Екатеринбурга провели рейд по супермаркету и обнаружили тонны просрочки. Все свои действия молодые люди снимали на камеру мобильного телефона. Поэтому, как говорится, все как на ладони: и реакция покупателей на столь огромный ассортимент испорченного товара, и действия сотрудников.

Они, к слову говоря, не были удивлены находкам.

Парень, вооружившись календарем, начал свою ревизию с молочной продукции и сыра. За считанные секунды тележка до краев наполнилась товарами, с истекшим сроком годности от нескольких месяцев до полугода.

«Пиво в жестяной банке было произведено 06.02.02018 года и срок годности до 06.02.2019 года. Как такое продавать можно?» - возмутился автор рейда. Его можно понять, ведь по его словам на улице конец мая 2019 года.

На видеозаписи видно, что больше всего испорченного товара находилось в холодильной камере. В основном это газированная продукция. Парень предположил, что ответственные за товар в торгом зале «спрятали» просрочку в холодильник из расчета, что летом-то больше всего предпочитают холодную воду, и никто не догадается посмотреть на сроки годности.

Конечно, такой вопиющий случай халатности ответственных лиц ужасает. И такая тенденция сокрытия просроченного товара наблюдается не только в «Магните». Сплошь и рядом продают негодную еду. Вероятно, нужно чаще устраивать санитарные рейды без предупреждения с единой целью: защитить российского покупателя от некачественной продукции.