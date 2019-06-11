Сквозь тернии и санкции? В Крыму обнаружили несуществующий супермаркет «Магнит»

Сегодня, 18:00

Логотип торговой сети появился в мобильном картографическом сервисе.

Жители Симферополя получили неожиданную радостную новость. Согласно информации, полученной из неназванного картографического сервиса, в Крыму был обнаружен супермаркет российской торговой сети «Магнит».

Напомним, что с момента присоединения полуострова к Российской Федерации руководство «Магнита» заявляло, что не ступит ногой в Крым по нескольким причинам. Первая из них – отсутствие здоровой конкуренции и логистики с полуостровом. Когда статус территории уже был окончательно определён, Вадим Кирпичников, руководитель главного управления потребительского рынка и лицензирования, сообщил, что конечные бенефициары сети проживают на Западе, поэтому на них распространяется действие антироссийских санкций.

Но появился повод полагать, что «Магнит» первым из российских бизнесов проделывает себе дорогу в Крым сквозь тернии и санкции. Дополнительной информации о факте открытия «Магнита» в Симферополе по улице Данилова нет. Другие местные жители рассказали, что тоже обнаружили в картах такую подсказку – поверить в реальность несуществующего супермаркета помог обновлённый логотип сети. Однако придя по указанному адресу, они ничего не нашли: в данной местности вовсе нет торговых представительств, тем более, российского «Магнита».