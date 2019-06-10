«Жадные жабы»: Эксперт рассказал, как РЖД экономит на пассажирах Сапсанов

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Компания намеренно делает конструкцию поездов некомфортной, считают подписчики преподавателя ВШЭ Дмитрия Дубровского.

Российские железные дороги (РЖД) всё чаще удивляют пассажиров новыми поездами, современными услугами и сервисами. В то же время ряд проблем компании по-прежнему остаются и лежат, в первую очередь, в финансовой плоскости. Об одной из них на днях рассказал эксперт из Санкт-Петербурга Дмитрий Дубровский, который лично испытал новые Сапсаны РЖД.

Преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) возмутился тем, как компания пожадничала электричества для своих клиентов. Розетки в вагонах Сапсанов, по его мнению, размещены таким образом, что РЖД успешно экономит на пассажирах. В этой связи представителей перевозчика эксперт окрестил не иначе, как «жадные жабы».

«Искренне желаю жадной жабе РЖД подавиться: в «дешевых» опциях вагонов Сапсана всего две розетки, причем одна спрятана за креслами и практически никто ей не может пользоваться, кроме тех, кто там сидит, а вторая совмещена с местами для багажа и, как правило, завалена багажом», - жалуется Дубровский.

В комментариях подписчики заметили, что Сапсаны РЖД заказывает у немецкой компании, которая подстраивается под запросы заказчика. Из этого пользователи сделали вывод, что компания намеренно долбилась некомфортного расположения розеток, чтобы избежать массового потребления энергии пассажирами.