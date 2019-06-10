Плесень и опарыши: Клиенты «Пятерочки» рискуют принести домой паразитов вместе с покупками

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Гнилая черешня - самое безобидное, что может случиться с покупателем, пишут соцсети.

В соцсетях появились свидетельства от покупателей о том, что в «Пятерочке» продается некачественная продукция, а за санитарными нормами никто почему-то вообще не смотрит.

Так, в одном из магазинов было снято видео, где отчетливо видно на полу опарыша, который, видимо, уже обосновался «как у себя дома» и спокойно живет среди кошачьего корма. Персонал никакого внимания на это не обращает. Страшно подумать, что будет, если паразиты доберутся до продуктов питания.

Другая ситуация сложилась с черешней, которая продается по цене качественной, а на деле гнилая и плесневелая. «Пятерочка», видимо, предоставляет широкий спектр выбора для покупателей.

Плесень или опарыши? Вот в чем вопрос.

По итогу, клиенты «Пятерочки» рискуют принести домой паразитов вместе с покупками, а вдобавок после посещения магазина остаться еще и без аппетита. Как ни крути, но персонал обязан соблюдать санитарные нормы любой продукции в супермаркете, кошачий корм это или дорогой сыр. Все должно быть под контролем. Остается ждать реакции магазинов, хотя соцсети уже сделали своеобразную «рекламу» сети магазинов.