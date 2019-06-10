Что за помидоры? «Магнит» считает своих покупателей глупыми и заставляет платить больше – Сеть

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Покупать меньший объем за большую стоимость россияне не хотят и советуют магазину не считать всех «деревней дремучей».

Супермаркет «Магнит» достаточно популярный среди покупателей, но в последнее время о нем множатся недовольные отзывы. Так, в соцсетях появилась информация, что магазин считает своих покупателей глупыми и заставляет платить больше. Как это происходит? Для примера приведены обычные помидоры черри. По акции две плюс один упаковки стоят гораздо дешевле, нежели большая и покупательница посоветовала не рассчитывать на то, что люди «из деревни» приехали. Что за помидоры такие?

Ранее в магазине были инциденты, связанные с просроченными продуктами, некачественной выгрузкой и так далее. Остается надеяться, что руководство сети обратит внимание на эту проблему и попытается ее решить, как обещает зачастую Сеть, но пока нехорошие отзывы продолжаются. Впрочем, люди очень часто говорят о плохих вещах, а когда им хорошо – молчат. Поэтому хочется верить, что «Магнит» не пытается обмануть граждан.