Иван Голунов - каждый из нас: Вас хочет досмотреть полиция - что делать и можно ли отказаться?

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Спойлер - нет, отказаться нельзя. Но есть нюансы.

Задержание и арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова стал настоящим вызовом для гражданского общества России. Автор множества громких расследований о коррупции в высших эшелонах власти попал под каток «ментовского беспредела», а представленные силовиками факты о якобы хранении и намерении сбыта наркотиков вызывают сомнения.

Многие общественники, журналисты, политики, спортсмены, деятели культуры и искусств уже высказались в поддержку Голунова. Но как быть, если ты попал в схожую ситуацию, а тебя при этом не знает вся страна? В этой статье мы объясняем, как действовать, если вас хочет досмотреть полиция.

Наверняка многие даже не задумываются, что с ними может произойти подобное. Но если вы живёте в России, нужно быть готовым ко всему – личный досмотр не исключение. Ведь важно понимать, что каждый из нас - это потенциально всё тот же Иван Голунов, который, вероятно, никогда не имел дел с наркотиками, но теперь должен доказать обратное.

Итак, представим, что перед вами из «ниоткуда» возникли сотрудники полиции и с ходу требуют вывернуть карманы. Первая мысль: «Что делать и можно ли отказаться?». Ответ – нет, закон чётко обязывает граждан подчиняться законным требованиям сотрудника полиции. Невыполнение их может повлечь административную ответственность и наказание вплоть до 15 суток ареста.

Первое, на чём следует сконцентрироваться – ваши права. Причём важнее иногда убедить в их твёрдом знании самих полицейских. Поняв, что перед ними не простой «лох», а сознательный гражданин, готовый защищать себя от «беспредела», некоторые стражи порядка засомневаются, стоит ли вообще с вами связываться. Наглеть без причины и провоцировать полицейских также не стоит - возможно правоохранители действительно просто выполняют свою работу и не желают доставлять вам какие-либо неприятности.

Так, вы имеете право знать, чем вызвана проверка, а также потребовать предъявить документы, подтверждающие личность полицейских, их полномочия. Сотрудники полиции должны иметь обоснованное подозрение в хранении вами запрещённых веществ, оружия и прочих предметов, которые могут представлять интерес для правоохранительных органов. Как правило, полицейские руководствуются ориентировкой на преступника, которую обычно должны иметь при себе.

Немаловажным аспектом при личном досмотре являются понятые. Их должно быть не менее двух. Вы можете потребовать замены понятых, если сомневаетесь в их объективности. Полицейские подошли к вам уже с двумя гражданскими лицами, которых они явно хорошо знают? Это уже веский повод для смены понятых. Также досматриваемый имеет право вызывать на место своего юриста, который может беспрепятственно фиксировать происходящее на камеру. То же самое имеют право делать и понятые. Полиция также может снимать досмотр, но не обязана. До приезда юриста, если его участие вами заявлено, начинать досмотр запрещено.

С момента, как к вам подошли полицейские, следует внимательно следить за своими вещами. Не только, чтобы никто ничего не подбросил, но и не вытянул – у полицейских также могут быть «липкие руки». Полиция не имеет права при досмотре разбивать, разрезать, всячески повреждать личные вещи.

Изъятие любой личной вещи должно быть указано в протоколе досмотра. Следует помнить, что телефон также может быть изъят при досмотре. Никто не гарантирует, что ваша личная переписка с контактами, фото и видео из персонального архива не будет использована против вас. В таком случае лучше иметь надёжный пароль на гаджете, сообщать который полиции не обязательно. Документы, удостоверяющие личность, изымать при досмотре запрещается. Можно отказаться передавать их в руки полиции – закон этого не запрещает. Лучше всего – постоянно держать их при себе. По возможности, нужно всегда находиться в поле зрения понятых, обращать их внимание на подозрительные действия полиции. Запомните – эти люди ваш шанс в будущем доказать свою невиновность.

Досмотр может быть лишь поверхностным. Процедура с проверкой слизистой, кишечника либо других внутренних органов выходит за пределы компетенции полицейского и является грубейшим нарушением с его стороны. Этим может заниматься исключительно медицинский специалист. И да, отказаться от данной процедуры при обоснованном подозрении вы также не можете. Досмотр проводится лишь сотрудником полиции одного с вами пола. Отсутствие такового в наличии на месте не является вашей проблемой и должно волновать лишь самих полицейских.

По итогам досмотра должен быть составлен протокол, в котором расписываются все, кто при этом мероприятии присутствовал. Также в данном документе полиция обязана указывать все процедурные моменты, особенно нарушения, на которые указывают досматриваемый, его юрист и понятые. Сотрудники полиции по первому требованию обязаны выдать вам копию протокола со всеми пометками и подписями. В случае, если налицо факт нарушения, юристы рекомендуют сразу же сообщать об этом в дежурную часть или на горячую линию МВД. Любое нарушение может быть основанием для обращения в прокуратуру или суд.