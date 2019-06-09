С салом вход воспрещен! В «Пятерочке» нашли новый способ увеличить выручку

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В магазинах торговой сети планомерно убирают камеры хранения, чтобы клиенты все покупали на месте.

Современный супермаркет может похвастать огромным ассортиментом товаров, но все равно россияне не совершают покупки исключительно в супермаркетах. Иногда они ходят на рынок, иногда в небольшие лавочки или торговые павильоны, но уже после могут зайти в супермаркет и докупить того, чего не нашли в других магазинах. Однако работникам магазина показалось, что покупатель может приобрести эти же товары и у них, нужно только подтолкнуть их в этом направлении. А тех, кто приходит в супермаркет с «вражеским» продуктом – на порог и вовсе не пускать.

Подобный инцидент произошел с одним из пользователей соцсети, который попытался пройти в «Пятерочку» с трехкилограммовым куском сала, купленном по дороге в этот супермаркет. Несмотря на то, что в конкретно том магазине подобного товара в наличии не было, охранник грудью стал на входе, дабы не пустить несостоявшегося покупателя на порог.

Возможно, роль сыграло то, что охранником оказался правоверный мусульманин, а представители этой религии не употребляют и всеми фибрами души ненавидят свинину и все, что из ее мертвой тушки приготовлено. Хотя более вероятно, что это новая стратегия магазина, чтобы увеличить выручку – в следующий раз покупатель придет с пустыми сумками, чтобы отовариться в «Пятерочке». К аналогичным выводам приводят и сообщения пользователей о том, что сеть супермаркетов планомерно устраняет камеры хранения, то есть зайти в торговый зал человек может исключительно с кошельком, бареткой или на худой конец с дамской сумочкой, а с пакетом или, упаси Господь, салом вход запрещен.

Вот только этот маркетинговый ход может серьезно навредить имиджу супермаркета. И в самом деле, люди просто перестанут в принципе его посещать. Ведь если в городе есть лавочки, где торгуют салом, то найдутся ларечки с овощами, палатки с мясом и торговые модули с бытовой химией. На худой конец, есть и интернет-магазины, торгующие всякой всячиной. Так что такой способ повысить доход, если это он, себя вряд ли оправдает. Вот только на покупки принципиальным гражданам придется тратить намного больше времени, выискивая товары в разных местах. Возможно, именно на русскую лень и надеются маркетинговые гении «Пятерочки»?