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Пример Голунова ярко демонстрирует произвол правоохранительных органов, и россияне в бешенстве от перспективы попасть в тюрьму за честность.

Арест журналиста Ивана Голунова создал широкий общественный резонанс. Россияне активно поддерживают его, так как считают арест несправедливым, а дело о распространении наркотиков – сфабрикованным. Почему же россияне так борются за свободу специального корреспондента? Дело в том, что многие из них подписали петицию, девизом которой являются слова: «Сначала он – потом вы». К сожалению, это может оказаться правдой.

Дело Голунова имеет несостыковки следствия, оформление уже после задержания и множество «мутных» деталей от свидетелей. Припоминая опыт полицейских из 1990х годов, россияне считают, что полиция до сих пор готова подкидывать наркотики «говорливым» и «неудобным» россиянам. Ведь личная выгода в их случае верховенствует над законом и пример журналиста это явно подтверждает. Они нам не «кенты», одним словом, а люди, которых необходимо устранять с должностей, ведь они лишь ломают жизни честным гражданам.

Сейчас многие медийные личности, видя произвол правоохранительных органов, встали на защиту Ивана и его поместили пока под домашний арест. Общественность выиграла сражение, но пока еще не войну и стоит не ослаблять давления на госструктуры, повинные в заключении под стражу спецкора. Несмотря на попытки некоторых политиков и журналистов приписать данную акцию протеста в «уловки и подставы Запада», россияне не перестают верить в торжество правосудия.

Вообще достаточно странно винить в своих внутренних проблемах кого-то другого, ведь совсем недавно из-за этого пеняли на Украину. Разве не аналогичная ситуация? Стоит задуматься.