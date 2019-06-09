Разврат и содомия: Гуляния после ПМЭФ-2019 закончились вызовом эскортниц в клуб - сеть

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Интеллектуалы тут же превратились в обычных мужчин, которые жаждали продолжения банкета в обществе доступных женщин.

Экономический форум ПМЭФ-2019, который проходил в Санкт-Петербурге 6-8 июня, собрал порядка 19 тысяч участников и имел грандиозную программу. Она касалась образовательных площадок и культурных фестивалей. Все было организовано на высшем уровне и многие участники форума в соцсетях отметили это.

Однако после, по утверждению источника из соцсетей, элита интеллектуалов отправилась в самый популярный клуб Питера Santa Barbara и продолжила отмечать удачное проведение форума. В Сеть попали видео, которое можно охарактеризовать как «разврат и содомия». Почему? Судя по описанию, гуляния после ПМЭФ-2019 закончились вызовом эскортниц в клуб, которых очень старательно «зажимал» влиятельный человек.

Разглядеть его очень сложно из-за того, что у него пол-лица закрывает одна девушка, а другую он держит в руках за интимные места. Неосмотрительная девушка, видимо, опубликовала видео и потом удалила, так как сейчас его нельзя найти. Но интернет помнит все и источник зафиксировал данное действо, чтобы увековечить его в памяти россиян. Возможно, личность развязного интеллектуала будет установлена позже.