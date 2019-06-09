Силовики уничтожат Россию! Аналитики указали на главную ошибку Путина

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Нужно срочно проводить пересборку правоохранительных органов, иначе страной скоро будет управлять вовсе не президент, уверены эксперты.

В прошлом году ВЦИОМ опубликовало данные о доверии россиян органам правопорядка. Как выяснилось, рейтинг силовых структур балансирует на грани фола. Всего 57% доверяют полицейским, и хоть это все еще больше половины, но уже на 10% меньше по сравнению с 2017 годом.

Аналитики отмечают, что кризис доверия правоохранителям только усугубится, поскольку их некому контролировать. Из-за отсутствия контроля 28 октября 2018 года в городах РФ были задержаны несовершеннолетние за участие в акции «За наших и ваших детей». Вместо того, чтобы искать «идейных» вдохновителей марша, стражи порядка в Санкт-Петербурге «повязали» двенадцатилетнюю девочку.

О «ментовском беспределе» рассказывают и пользователи соцсетей: иногда о себе, иногда о своих знакомых, которые не могут или боятся сказать правду. Причины задержания могут быть самыми разными – от завершения отчетного периода, когда нужно «состряпать» и блестяще закрыть дело, до нахождения «козла отпущения» по резонансному материалу.

Эксперты отмечают, что со времени распада СССР ничего не изменилось в системе правоохранительных органов. Еще во времена Сталина считалось аксиомой, что органы правопорядка не могут ошибаться. Так происходит и сегодня. И дело журналиста Ивана Голунова стало очередным тому подтверждением. Задержанному, если верить адвокату, наносили тяжкие телесные и даже не удосужились вовремя вызвать врача. Однако удивляет тот факт, почему до сих пор молчит Владимир Путин, а все потому, как считают эксперты, что он не считает самоуправство силовиков проблемой. И в этом, по словам аналитиков, и состоит главная ошибка президента.

Владимир Владимирович, без сомнения, занят важными государственными делами – он налаживает экономические связи за рубежом, привлекает инвестиции в РФ во время ПМЭФ и прочих важных мероприятий, но тем самым он буквально развязывает силовым структурам руки, позволяя им творить все, что Бог на душу положит. Правоохранителей практически никто не контролирует, поэтому силовики перехватили инициативу. И пока президент занимается политикой внешней, правоохранители перекраивают на свой лад политику внутреннюю, без ведома и согласия на то Администрации Президента.

Эксперты указывают на то, что президент напрасно сделал аресты частью политики, ведь это бомба замедленного действия, которая может рвануть. И здесь два варианта – либо вскипят народные массы, а это не есть хорошо для привлечения инвестиций, либо силовики уничтожат Россию своими попытками навязать кадровые перестановки не только в МВД.

Если президент будет медлить, то скоро назначать людей на посты будет уже не он – все трансферты будут происходить на условиях «зарвавшихся ментов» и их теневых руководителей. Если президент и захочет кого-то «неугодного» куда-то назначить, кандидата быстренько найдут за что посадить и ославить.