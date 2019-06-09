Житель Курска возмутился «удобствами» РЖД: «Похоже, детей у вас нет»

Сегодня, 19:20

Мужчина, не смог поднять коляску со своим ребенком по пандусу устроенному на ступеньках вокзала.

По этому поводу мужчина опубликовал на своей странице в Facebook гневный пост. У тех кто строил и принимал пандус на вокзале Курска, похоже, детей нет и никогда не будет, пишет он. Ему, взрослому сильному мужчине, не удалось справиться с чрезмерно крутым углом подъема пандуса.

Нельзя сказать, что РЖД архаичная закостенелая структура, в последние годы компания активно развивается. Внедряются цифровые технологии, модернизируется и обновляется парк подвижного состава. Проводятся эксперименты, как например применение автоматических систем ароматизации воздуха на «Невском экспрессе».

Но одно остается неизменным – отношение к пассажирам. Это выражается в хамском поведении персонала, нефункционирующих должным образом специальных средств для людей с ограниченными возможностями. К таким средствам относится тот злополучный пандус, который вызвал возмущение молодого отца. Мужчина справился с ситуацией по другому, на руках поднял коляску с ребенком, а кто позаботится об инвалиде-колясочнике?

Можно только надеяться, что сотрудники РЖД примут к сведению изложенную проблему, и вместо «американских горок» люди получат качественные, удобные в использовании пандусы.