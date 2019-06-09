Мили отменили? Клиент заявил о бесполезности бонусной программы «Аэрофлота»

Сегодня, 13:00

Казавшаяся ранее очень привлекательной возможность покупки авиабилета за «бонусные мили», стала не только неэффективной, но и убыточной для клиента.

Бонусная программа «Аэрофлота» была очень выгодной для пассажиров, часто пользовавшихся услугами компании. Многие убедились, что вполне реально было приобрести дорогостоящий билет практически за бесценок, используя лишь зачётные баллы за предыдущие полёты.

Известный дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что с началом экономического кризиса, наступившего в 2014 году, учёт миль для частичной компенсации стоимости авиабилета стал бесполезен. Своеобразная «инфляция» нивелировала выгоду и начисление достаточного количества бонусов происходит очень медленно.

Складывается общее впечатление, что в компании отменили эту, казавшуюся ранее привлекательной, услугу. У зарубежных перевозчиков, например, в «Люфтганзе», можно по-прежнему «за мили» купить билет, а последующее накопление осуществляется не в пример щедрее.

Лебедев заявил, что бесполезность бонусной программы «Аэрофлота» связана ещё и с тем, что так называемые «аэропортовые сборы» настолько велики, что порой сравниваются со стоимостью самого билета и единственной выгодой может стать бокал вина, предоставленный компанией.

Кроме этого, постоянный клиент критически отозвался о кобрендинговых с «Аэрофлотом» банковских картах, на которых мили накапливаются очень долго, но за использование этой опции приходится выкладывать 3 тысячи рублей в год. В связи с этим, Лебедев отказался от этой услуги и собирается заключить договор с другими банками, но уже на лучших условиях.