Руки коротки: Wildberries умышленно затягивает гарантийный ремонт товаров, чтобы оставить клиента ни с чем – «Жертва»

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Живя в отдаленных районах, покупателю сложно прекратить вероятный произвол продавцов.

Покупка качественной и современной оргтехники зачастую проблем не вызывает, но это лишь в том случае, когда покупатель проживает в столице, областном, краевом или, на худой конец, районном центре. А вот жителю условного хутора Медведкино, или хотя бы деревни Большие Барсуки, не так просто выехать в город за столь необходимой покупкой. В Росси ведь как бывает – интернет провели, а о дорогах забыли. Поэтому зачастую интернет-магазины для жителей небольших деревень или даже городков – это единственный способ приобрести что-то кроме хлеба, бакалеи и носков.

Очередная жалоба поступила на известный с не очень хорошей стороны магазин Wildberries. Как выяснилось, продает торговая сеть не только одежду и обувь, но и ноутбуки. Житель населенного пункта, расположенного в 250 километрах от «цивилизации», приобрел в «Диких ягодах» MacBook Pro по действительно космической цене – 130 тысяч рублей с большим «хвостиком».

Его прежний агрегат «отпыхтел» свое спустя восемь лет, а вот новый элитный лэптоп не выдержал и трех недель. По прошествии этого срока, он перестал включаться, что заставило покупателя снова обратиться в Wildberries, и потребовать гарантийного ремонта. Магазин по условиям договора обязан переправить ноутбук в авторизованный сервисный центр. Это оправдывает лимит ожидания в полтора месяца, но…

Во-первых, на время ремонта клиенту должны были предоставить временную замену, поскольку жалобщик прямо сообщил, что ноутбук ему нужен для работы. Полтора месяца простоя не понравятся даже самому понимающему работодателю.

Во-вторых, клиенту должны были объяснить, что ремонт может занять и больше времени, ведь прошло 49 дней, а воз и ныне там. И в-третьих, если ремонт невозможен, ему должны прислать либо денежное возмещение затрат, плюс компенсация, либо новый компьютер с аналогичной компенсацией.

В ответ на возмущения покупателя, представитель магазина ответил, что деньги уже вернулись в его «личный кабинет». «Жертва» вероятных происков магазина в который раз напомнил, что ему нужны деньги не в личном кабинете, а живые и хрустящие купюры, или работающий лэптоп. Тогда у жалобщика родилось другое объяснение – Wildberries умышленно затягивает ремонт гарантийных товаров, чтобы оставить клиентов ни с чем. Поскольку срок на ремонт истечет, то ни платить за испорченный компьютер, ни возвращать деньги не надо.

А для этого только и нужно – вовремя не сдать товар в сервисный центр. И хоть закон на стороне потребителя – нужно долго потеть и тужиться, чтобы доказать свою правоту в суде, а добиваться правды жителю захолустья архисложно – руки коротки.