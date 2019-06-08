«ЕГЭ объективен, аномалий нет» - Рособрнадзор подвёл первые итоги единого госэкзамена

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Школьники стали лучше разбираться в математике, но средний результат остался на уровне прошлогоднего.

Пресс-служба Рособрнадзора сообщает, что по первым итогам единого государственного экзамена аномалий нет, ЕГЭ объективен и прозрачен. Баллы сдающих, сравнительно с прошлогодней статистикой, не ухудшились. А по математике даже смогли обойти прошлые показатели – в этом году примерно на 5 тыс. человек больше преодолело минимально необходимый балл.

Помимо перестройки образовательной системы, отмечают в ведомстве, на положительном результате сказался и проект «Я сдам ЕГЭ», направленный на дополнительную помощь тем регионам, где заметили сниженный уровень оценок при сдаче финальных школьных экзаменов. В дальнейшем эти школьники смогли лучше подготовиться и сдать ЕГЭ.

Ещё Рособрнадзор отметил возросший уровень знаний выпускников – этом году свыше 25 тыс. человек смогли набрать 81-100 баллов.