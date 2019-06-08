Бедная нация – трезвая нация: Российские мужчин реже пьянствуют и умирают

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Минздрав считает, что россияне предпочитают активную жизнь алкогольным посиделкам.

Минздрав сообщил о результатах последнего исследования, согласно которому, за шесть лет, с 2012 года, смертность среди мужского трудоспособного населения России уменьшилась примерно на 18%. Показатели настолько впечатляющие, что хоть сейчас можно ещё на 5 лет повысить пенсионный возраст для мужчин.

Но не само по себе здоровье «мужиков на Руси» улучшилось. По словам заместителя главы министерства Олега Салагая, по той же тенденции среди населения снизился уровень злоупотребления спиртными напитками, курения. В то же время, российские мужчины якобы увеличили физическую активности и внимательнее относятся к рациону, что также положительно влияет на продолжительность жизни.

Впрочем, суждения могут быть не вполне объективными. Согласно статистике, как раз последние 6 лет предприниматели стали чаще повышать цены на алкогольную и табачную продукцию. Пика промышленность достигла в 2019 году. В систему ЕГАИС теперь подключены не только крупные ретейлеры, но и несетевые точки продажи продукции как в больших, так и в маленьких населённых пунктах, вроде универмагов. К этому добавляется увеличение НДС до 20%, инфляция и прочие затраты на изготовление и транспортировку алкоголя как иностранных, так и отечественных производителей.

В то же время, доходы россиян растут почти пропорционально повышающимся ценам, то есть, денег на бутылку не на праздник хватает всё меньшему числу людей. В итоге, здоровая и трезвая нация – это бедная нация. Так, в следующем году Минздрав может подкорректировать свои показатели ещё большей продолжительностью жизни среди мужчин в России, поскольку, по данным директора холдинга «Простые вещи» Елены Догузовой, на все виды алкоголя в 2019 году цены поднимутся на 5-7% в среднем.