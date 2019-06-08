Недоволен – закрой карту! «Тинькофф» хитростью заставляет клиентов пользоваться платными акциями

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Любое возмущение держателей карт «разруливают» или безграмотные операторы, или боты, а результат все равно нулевой.

В современной Росси количество банков скоро превысит количество трудоспособного населения, и финансово-кредитным организациям приходится идти на хитрость, чтобы привлечь новых клиентов и удержать старых. Однако есть банки, которые придерживаются правил честной конкуренции, предлагают реальные скидки, бонусы и другие «плюшки», а есть такие, которые не хотят напрягаться и пытаются обманом получать от клиентов прибыль.

В подобном нарушении один из пользователей обвинил финансовую организацию «Тинькофф банк». По словам юзера, этот онлайн-банк заставляет клиентов пользоваться платными акциями, наживаясь на их невнимательности и большой занятости. К примеру, на телефон владельца карты приходит сообщение с предложением воспользоваться некой услугой бесплатно в течение 90 дней. Потом за эту услугу будет взиматься плата. И ниже написано, что если человек захочет ОТключить ее, то нужно послать SMS c определенным текстом. Большинство клиентов не вчитывается в последние фразы и с легкостью подумает, что информировать банк нужно в том случае, если услугу нужно будет ПОДключить.

Однако автор гневного поста в соцсети оказался крайне наблюдательным. Предложение воспользоваться льготной услугой в течение 90 дней он дочитал до конца и увидел тот самый префикс «от-». Три месяца держателя карты будут оповещать обо всех транзакциях бесплатно, но потом услуга автоматически станет платной. Когда клиент попытался прояснить ситуацию у операторов, ему ответили, что он может проигнорировать сообщение, и акция не подключится.

Вот только юзер снова «ткнул носом» собеседников в тот самый «от-». Кроме прочего, пользователя удивили безграмотные ответы операторов, которые, очевидно, никогда не слышали про запятые, склонение местоимений и другие общепринятые правила русской грамматики.

В итоге, своей дотошностью клиент «достал» всех операторов и в завершение беседы подключился бот, который предложил прекратить сотрудничество, так сказать, недоволен – закрой карту!