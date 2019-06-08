Не Путиным единым: Скандал по делу Голунова «обогнал» по популярности экономический форум

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Сотни москвичей вышли на одиночные пикеты для поддержки корреспондента «Медузы».

Международный экономический форум, которые проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня должен был стать самым главным событием уходящей недели. Высокопоставленные гости, грандиозные планы по развитию российской и мировой экономики — все это было призвано привлечь внимание большого количества заинтересованных граждан.

Стало понятно, что не Путиным единым живет страна, когда на горизонте появилась фигура Ивана Голунова, ситуация с которым отобрала все лавры себе. Руководствуясь тем, что весь интернет пестрит данными о журналисте издания «Медуза», вывод напрашивается сам по себе: скандал по делу Голунова «обогнал» по популярности экономический форум.

Журналисты, как федеральных, так и частных новостных агентств, вышли на улицы с единой целью: всеми силами доказать, что дело, инкриминируемое Ивану об, якобы, употреблении или распространении наркотических веществ, с самого начала было сфабриковано. А те, кто решил вести защитные действия по ту сторону экрана, докапываются к самых скрытым и опасным фактам, которые могут помочь в данном деле.

Вероятно, преследование корреспондента связано с его профессиональной деятельностью. По крайней мере, в этом уверены его коллеги и начальство. Ни для кого не секрет, что Голунов зарабатывал на жизнь тем, что занимался разоблачающими журналистскими расследованиями, которые, стоит отметить, нравились далеко не всем. А «наркотическое» дело - весьма легкий, хоть и примитивный, способ свести счеты с весьма дотошным журналистом.