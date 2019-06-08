Хорошо «заправился»? Шофер «Яндекс.Такси» предрек пассажирке адские муки

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Компания растеряет всех клиентов, если водители продолжат пугать их разговорами о смерти.

Каких только водителей не знала компания «Яндекс.Такси». Сегодня уже никого не удивить нарушителями ПДД, грубиянами, ленивыми и опаздывающими водителями. На этот раз шофер «Яндекс.Такси» предрек пассажирке адские муки. Девушка рассказала о пугающей поездке в Twitter.

По словам пассажирки, водитель начал за здравие: просто поинтересовался, верит ли она в бога. Хотя даже эта безобидная фраза уже звучит странно из уст незнакомого человека. «А бог верит в вас?», - задала встречный вопрос клиентка и, видимо, это не очень вдохновило работника «Яндекс.Такси».

Далее шофер нёс чрезвычайно странные предположения о будущем девушки. Он якобы предрек ей место президента, с которого ее свергнут, ведь она женщина. Но на этом ужас не закончился. По словам водителя «Яндекс.Такси», несостоявшееся «протеже Путина» убьют из-за политики, а дальше ее ждут адские муки.

Среди всех неадекватных выходок шоферов «Яндекс.Такси» это явно что-то новенькое. Неужели таксист перед началом рабочего дня хорошо «заправился»? В этом случае, не так страшны эти рассказы, как последствия пребывания с водителем в одном авто. Трудно представить, что человек в здравом уме и трезвости будет так распугивать пассажиров.

Такие беседы о смерти – явно не то, о чем россиянам хочется болтать с незнакомым человеком, да еще и в автомобиле. «Яндекс.Такси», очевидно, уладят вопрос, но им уже давно стоит подумать о более тщательной психиатрической и наркотической экспертизах для шоферов.