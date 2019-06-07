Повезло, если попал в «тамбур для бомжей»: Новое летнее расписание РЖД привело в ярость москвичей

Пассажиропоток из Москвы в Подмосковье летом резко вырос, но РЖД предпочла ответить на это трёхкратным сокращением рейсов, жалуются жители столицы.
Российские железные дороги, несмотря на введение в эксплуатацию новых составов, внедрение инновационных технологий и появление современных сервисов, по-прежнему остаются одной из самых критикуемых россиянами компаний. Ключевую роль здесь играет отношение к пассажирам, которые не чувствуют заботы перевозчика, а порой даже считают, что РЖД намеренно создаёт для них невыносимые условия.
Так, в частности, жителей Москвы привело в ярость новое летнее расписание пригородных поездов железнодорожного перевозчика. Москвичи в сети жалуются, что пассажиропоток летом значительно вырос, но РЖД отреагировала на это традиционное явление совершенно неадекватным образом.
По словам, мужчины поезда в пригород теперь ходят с интервалом в 30 минут, из-за чего втиснуться в переполненные вагоны становится очень непросто. Утром он смог попасть в поезд лишь со второй попытки, поскольку первый раз ему совершенно не нашлось места в электричке. При этом, можно считать, что пассажиру повезло, если он попал в «тамбур для бомжей».
Обратный путь в Москву из Мытищ для мужчины также стал экстремальным. По его словам, электричка пришла не на ту платформу, и в последний момент огромная масса пассажиров бросилась к поезду прямо через пути, боясь опоздать. Сотрудники РЖД же, которых раздосадованный москвич в порыве эмоций назвал «дармоедами», вместо того, чтобы навести порядок и помочь клиентам, лишь препятствуй им, задерживая на контроле у турникетов.
Как итог, мужчина пришёл к выводу, что РЖД стала для россиян самой ненавистной компанией, «переплюнув» лидеров антирейтинга. Остаётся надеяться, что случившееся не останется без внимания руководства компании и уже в ближайшее время проблема будет устранена.