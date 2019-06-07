Повезло, если попал в «тамбур для бомжей»: Новое летнее расписание РЖД привело в ярость москвичей

Сегодня, 21:08

Пассажиропоток из Москвы в Подмосковье летом резко вырос, но РЖД предпочла ответить на это трёхкратным сокращением рейсов, жалуются жители столицы.

Российские железные дороги, несмотря на введение в эксплуатацию новых составов, внедрение инновационных технологий и появление современных сервисов, по-прежнему остаются одной из самых критикуемых россиянами компаний. Ключевую роль здесь играет отношение к пассажирам, которые не чувствуют заботы перевозчика, а порой даже считают, что РЖД намеренно создаёт для них невыносимые условия.

Так, в частности, жителей Москвы привело в ярость новое летнее расписание пригородных поездов железнодорожного перевозчика. Москвичи в сети жалуются, что пассажиропоток летом значительно вырос, но РЖД отреагировала на это традиционное явление совершенно неадекватным образом.

Казалось бы, лето, люди хотят проводить время за городом. Нагрузка на электрички возрастает многократно. РЖД СОКРАЩАЕТ количество рейсов в ТРИ раза! - возмущается в Facebook один из горожан.

По словам, мужчины поезда в пригород теперь ходят с интервалом в 30 минут, из-за чего втиснуться в переполненные вагоны становится очень непросто. Утром он смог попасть в поезд лишь со второй попытки, поскольку первый раз ему совершенно не нашлось места в электричке. При этом, можно считать, что пассажиру повезло, если он попал в «тамбур для бомжей».

«Есть такой в последнем вагоне, где общественный сортир, что принципиально не моется. Воняет явно не ландышами», - объясняет москвич.

Обратный путь в Москву из Мытищ для мужчины также стал экстремальным. По его словам, электричка пришла не на ту платформу, и в последний момент огромная масса пассажиров бросилась к поезду прямо через пути, боясь опоздать. Сотрудники РЖД же, которых раздосадованный москвич в порыве эмоций назвал «дармоедами», вместо того, чтобы навести порядок и помочь клиентам, лишь препятствуй им, задерживая на контроле у турникетов.

Как итог, мужчина пришёл к выводу, что РЖД стала для россиян самой ненавистной компанией, «переплюнув» лидеров антирейтинга. Остаётся надеяться, что случившееся не останется без внимания руководства компании и уже в ближайшее время проблема будет устранена.