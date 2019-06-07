«Люди едут в скотовозке»: РЖД раскритиковали за адские условия в «сидячих» вагонах

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Пассажирам приходится ожидать в раскаленных вагонах среди поля по несколько часов, гласят отзывы в сети.

Рано или поздно, но в жизни каждого россиянина наступает момент, когда возникает необходимость или желание куда-то поехать. Иногда, когда финансы слегка поджимают, в качестве транспорта приходится выбирать один из самых бюджетных транспортных средств - поезд. Достаточно часто россияне отдают предпочтение скромным, так называемым «сидячим» местам.

Один из пассажиров поделился своей историей, в которой раскритиковал РЖД за адские условия подобных вагонах.

« 6 часов ехать 840 км... В 21 веке... Часа 3 из них тупо стоишь в поле... Кого-то пропускаешь и люди едут 16 часов в скотских условиях потому что сидячий в 3 раза дешевле плацкарта...в принципе,той же скотовозке.... », - гневно высказался парень.

Он отметил, что приходится пользоваться такими ужасными сиденьями, так как цена чуть меньше удобного плацкарта - в «скотовозке» цена в три раза выше.

В качестве подтверждения того, как люди мучаются, преодолевая многочасовые расстояния, автор выложил в Сеть видео. На нем видно, что пассажиры пытаются выбрать более удобные позы, чтобы дать отдохнуть другим частям тела. При учете маленького расстояния между сиденьями, с комфортом расположиться получается не у всех.

Намереваясь получить поддержку от пользователей, автор только наткнулся на выражение сарказма и злости. Многие комментаторы предложили пересесть на самолет. Якобы, он и двигается быстрее и уровень обслуживания лучше.

Однако, тут встает вопрос об экономии. Как оказалось, не каждый может и хочет тратить большие деньги на путешествия.