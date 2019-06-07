Тариф «Вежливый»: Водитель «Яндекс.Такси» высадил клиенток на полпути в погоне за другим заказом

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А неудачно захлопнутая дверь стала причиной жутких оскорблений в адрес пассажирки.

Очередной случай некультурного поведения сотрудников службы пассажирских перевозок «Яндекс.Такси» не прошел мимо внимания руководства компании, которое пообещало оперативно разобраться со сложившейся ситуацией. Причиной быстрого реагирования стал инцидент, в котором водитель сервиса высадил клиенток на полпути в погоне за другим заказом.

Дабы добиться справедливости, одна из девушек не стала молчать о так называемом тарифе «Вежливый» от шофера такси и поделилась историей с интернет-сообществом. Как говорится, ничего не предвещало беды до тех пор, как девушки не решили воспользоваться услугами «Яндекс.Такси». Пассажирка рассказала, что водитель буквально высадил их с подругой из машины, обосновав это тем, что у него есть другой заказ. Клиентки были весьма удивлены и разгневаны, ведь оформляя заказ они уточняли, что ехать необходимо будет на два адреса.

Последней каплей для и так шокированных стало словесное оскорбление водителем одной из девушек. Или сквозняком, или все же чувства взяли вверх, но дверь машины сильно хлопнула при закрытии. Пассажирка отметила, что это вызвало волну неприятных изречений со стороны «поганого» водителя.

Автор поста пожаловалась, что утро было весьма испорчено из-за случившего инцидента. Представители службы поддержки, с целью загладить инцидент, пообещали клиенткам помочь исправить неудавшееся утро, тщательно проанализировав случившееся. Однако уйдет ли жалоба дальше взволнованных записей от сервиса в комментариях - остается загадкой.