Совсем изголодался? Пожелавший детям смерти Стерлигов жалуется на отток клиентов

Сегодня, 16:05

Обращение скандального бизнесмена к покупателям больше напоминает угрозы. Так и до слежки недалеко.

Пожелавший детям смерти Стерлигов жалуется на отток клиентов. Соответствующую запись бизнесмен опубликовал на своей странице в «ВКонтакте». Оказалось, что у Германа Стерлигова серьезно упали продажи его «крестьянской» еды из магазинов «Хлеб и соль». Бизнесмен остался у разбитого корыта после того, как перевел торговлю на телефонный режим. Даже с учетом сохранения стоимости москвичи оказались не сильно заинтересованы в «особенной» еде Стерлигова.

Эмоциональная речь Стерлигова в адрес покупателей напоминает не то отчаянный крик души, не то угрозы. Бизнесмен рассказывает, что его магазины посещало достаточно много людей, но переход на доставку спровоцировал отток клиентов. Стерлигов боится, что москвичи променяли его «крестьянскую еду» на пищезаменители или же с ними что-то случилось. Некоторые фразы звучат двусмысленно и даже устрашающе:

«Мы знаем всех вас поименно»

, - пишет Стерлигов.

Под конец заявление Стерлигова приобретает вовсе жалостливый тон. Он просит москвичей поскорее вернуться к его «правильной» еде, не кормить «отравой» своих детей и позвонить в службу доставки «Хлеб и соль».

Неужели бизнесмен совсем изголодался? Вероятно, материальные трудности толкнули его на такие откровения в соцсетях. Однако Стерлигову стоило бы задуматься, почему его продукция стала невостребованной. Быть может, дело не в доставке, а в том, как ведет себя владелец бизнеса. Совсем недавно Стерлигов пожелал детям, выпускникам из Владивостока, смерти, считая уместной в их отношении смертную казнь. Подростки не угодили Стерлигову вечеринкой в стиле Playboy. Если такие скандальные высказывания и дальше будут иметь место, бизнес Германа Стерлигова может уйти в небытие.