Вы зажрались, и это плохо: В сети объяснили, за что не стоит «травить» РЖД

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По меркам Европы, поезд из Москвы в «соседний» Петербург можно считать международным рейсом, отмечают авторы популярного Telegram-канала Fantastic Plastic Machine.

РЖД давно уже стала для россиян чем-то обязательно плохим, неприятным и шокирующим. Монополист на российском рынке железнодорожных перевозок часто вызывает негативные отзывы из-за своей ценовой политики, качества обслуживания и отношения к клиентам. В то же время есть у РЖД и масса позитивных моментов, которые никто не замечает. Главное – иметь с чем сравнивать, считают защитники оператора. Так, в сети объяснили, за что точно не стоит «травить» РЖД.

Популярный Telegram-канал Fantastic Plastic Machine выступил в защиту перевозчика в ситуации с пассажиром, который перепутал обычный билет с акционным и тут же устроил скандал. Автор объяснил, что специфика работы такой компании как РЖД в России особенная. В очередной публикации он отметил, что поезд из Москвы в «соседний» Петербург по своей протяжённости в можно считать рейсом «от края до края» среднестатистической европейской страны. При этом цена на билеты у РЖД на такой поезд сопоставима с «пригородной берлинской электричкой».

Отдельно выделил автор Fantastic Plastic Machine точность графика движения поездов российского оператора. В сравнении с немецкими экспрессами она просто идеальна, утверждает он. Что же до жалоб россиян на РЖД, то «эксперт» видит в них недостаточную опытность, отсутствие альтернативы, с которой можно было бы сравнить сервис компании. «Резюмирую: дамы и господа, вы зажрались, и это плохо. И вы даже не догадываетесь о том, насколько зажрались — а это скорее хорошо. Комфорт не принято замечать. Его замечаешь, когда есть с чем сравнить», - пишет он.