Бесплатно и безлитмитно: Пользователи в восторге от новой опции МТС

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Для некоторых тарифов оператора это действительно не будет стоить ни копейки.

В число «счастливчиков» попали Smart Забугорище, Smart+, ULTRA, VIP, Наш Smart и Smart Top. Обладатели других тарифов могут также подключить новую опцию под названием «Много интернета», но уже за 200 рублей.

Те, кто уже стал пользователем новинки, вовсю делятся в соцсетях своими впечатлениями и советуют другим подключиться к удобному и, главное, выгодному предложению МТС.

Обладатель бесплатной опции может пользоваться сам или создать группу из пользователей, кому он будет раздавать интернет. Обычно в неё входят члены семьи, которые смогут разделить между собой 25 Гб трафика.

Сам владелец может использовать его безлимитно, но при входе на торренты, как отмечают, происходит падение скорости. В целом, обладатели в восторге от новой опции МТС, которая будет особенно полезна в дачный сезон.

Выезд за город и отрыв от стационарного интернета, побуждает более масштабно задействовать мобильный трафик и это будет полезно как самому пользователю, так и членам его семьи.

Конечно, многие подозревают, что вскоре эта услуга может стать платной для всех, а сейчас клиентов заманивают качественным и удобным нововведением. Тем не менее, многие уже заинтересовались «Много интернета» и собираются оставаться с этой опцией и в дальнейшем.