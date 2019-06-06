Гремучая смесь. РЖД и мэрия Москвы разрушают дома россиян незаконным «благоустройством» - депутат

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4000 москвичей обречены терпеть шум и антисанитарию, а кто-то может вовсе остаться без крова.

РЖД и мэрия Москвы разрушают дома россиян незаконным «благоустройством». О страшной судьбе построек в центре столицы рассказал депутат Илья Яшин. Участок железной дороги от Колончевской до Курской планируется расширить, таким образом, соединив Красносельский и Басманный районы.

Больше всего достанется улице Басманной. Там расположены дома, которым грозят трещины, а в перспективе и полное разрушение. Постройки стоят на насыпном грунте в выемке. Обследовать дома и укреплять их РЖД, конечно же, не планирует, рассказывает депутат. Об этом хорошо говорят отсутствующие тендеры на строительство и информационный щит.

Гремучая смесь из РЖД и властей столицы начали свои незаконные дела без согласования с гражданами, которым придется сосуществовать с последствиями «благоустройства». Помимо трещин в домах, москвичей ждет антисанитария, а постоянный грохот составов может свести с ума кого угодно. РЖД в данный момент успешно отмалчивается на вопросы о шумоизоляции домов.

Несущая способность зданий висит на волоске. РЖД и мэрия не обеспокоены даже судьбой детского сада, который находится в 10 метрах от путей. Комфорт детей и их досуг явно под угрозой. Постоянный шум и пыль превратят детство малышей в ад.

Не гнушается РЖД и нарушением безопасности взрослых москвичей. Как сообщает депутат, к домам, которым «повезло», не сможет подъезжать габаритная техника. В случае пожара или другого происшествия москвичи окажутся заблокированными на своей улице. Но РЖД эту проблему пока что игнорирует.

Примечательно, что необходимая для расширения железной дороги экспертиза вообще отсутствует. То есть, мероприятие идет против законодательства. 4000 местных жителей уже взяли инициативу в свои руки, но все, что они могут – это протестовать, вывесив на балкон красное полотно.