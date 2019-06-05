Роуминга нет, и связи тоже: Клиент пожаловался на отсутствие мобильного интернета МТС в Домодедово

Сегодня, 19:51

Уже сутки клиент не может получить доступ к мобильному интернету, впрочем как и компания не может разобраться в причинах.

Вновь дал сбой один из операторов так называемой большой четверки. В этот раз проблемы обнаружились у мобильных ТелеСистем. Клиент пожаловался на отсутствие мобильного интернета МТС и Домодедово.

Пользователь заявил, что на территории воздушной гавани нет качественного покрытия сети интернет от оператора МТС. Однако не только жалобы поступают на работу интернета, но и на обычную связь от этого оператора. Что непременно доставляет определенные неудобства для прилетающих или ожидающих рейса пассажиров и родственников. На жалобу оператор откликнулся незамедлительно, однако так и не может понять в чем причина некачественной связи. Клиент также «хорош» по-своему, ведь он мог дать более точную информацию о своей жалобе, однако не сделал этого.

Достоверно неизвестны результаты работы техников и причин со стороны оператора. Однако может быть и такой вариант, что у самого клиента просто напросто проблемы с мобильным устройством или тарифом. Других жалоб на работу оператора в столичном аэропорту нет. Есть только жалобы на то, что после отключения роуминга появились непонятные списания денег со счета или подключения платных услуг. Радость, что роуминга нет, но и связи тоже нет. Вероятно, причиной этому послужила перенастройка оборудования и программного обеспечения.